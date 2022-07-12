У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»

«Ъ»: у кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака нашли «русский след»

У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Препятствием для занятия поста лидера Консервативной партии может оказаться семейный бизнес. Сунак с супругой Акшати Мурти владеют компанией IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле. То есть, Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию.

8 июля Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост главы британского кабмина. «Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он. По оценкам западных СМИ, Сунак является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера, наряду с главой МИД Лиз Трасс и младшим министром по торговой политике Пенни Мордонт.

7 июля действующий премьер Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он продолжит выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.