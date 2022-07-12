Турция предложила провести встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване

Турция предложила новое место для встречи по нормализации отношений с Арменией и намерена провести переговоры в Анкаре или Ереване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

До сих пор такие встречи проходили только в Москве и Вене. Правительство Турции еще не получило ответ от армянской стороны.

«Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа», — сказал источник.

По его словам, сопротивление армянской диаспоры является одной из основных причин замедления процесса нормализации отношений. «В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен», — отметил он.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Сложности в отношениях между двумя государствами связаны с поддержкой Турции позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху, а также с реакцией Анкары на процесс международного признания геноцида армян Османской империей в 1915 году.

Ранее стало известно, что Армения и Турция откроют сухопутную границу для граждан третьих стран. Известно, что результатом переговоров в Вене стало решение о нормализации отношений, в рамках которого стороны также договорились начать осуществление прямых авиагрузоперевозок. 15 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности страны установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией.