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Греция поддержала включение центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Глава МИД Греции поддержал включение центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Nacho Doce / Reuters

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас поддержал включение центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня большая радость находиться сегодня снова в Одессе. Мы встретились с мэром города Геннадием Трухановым и смогли обсудить, как мы будем координировать совместные усилия по превращению исторического центра Одессы в памятник культуры, охраняемый ЮНЕСКО, по включению его в список Всемирного наследия. Чтобы таким образом создать культурный щит, который защитит этот исторический центр от последствий войны», — заявил глава греческого МИД во время визита в город.

Дендиас рассказал, что центр Одессы является важной частью греческой истории, так как здесь началась национально-освободительная революция греков 1821–1829 годов против Османской империи. «Поэтому мы решили с помощью министерства культуры, которое предоставит нам двух экспертов, и с нашим опытом объявления острова Керкира [Корфу] объектом Всемирного культурного наследия [ЮНЕСКО] помочь, чтобы Одесса также очень скоро была включена в список памятников Всемирного культурного наследия», — сказал министр.

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Дендиас также указал, что уже встретился с представителями греческой диаспоры и греками, которые уехали из Мариуполя и находятся в Одессе.

Глава МИД сообщил о своем намерении присутствовать на подписании соглашения с государственным архивом Одессы, на основе которого греческое министерство будет совместно финансировать оцифровку части архивов, связанных с греческим присутствием в городе.

Ранее ЮНЕСКО добавила в список нематериального культурного наследия культуру приготовления украинского борща. Борщ был признан украинским блюдом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту новость, написала, что «украинизации подвержено все». Кроме того, она заявила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.

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Анжелика Бережная
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