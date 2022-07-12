Бывший президент Уругвая заявил об опасности попыток США истощить Россию

Бывший президент Уругвая Мухика заявил об опасности попыток США и НАТО истощить Россию

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика заявил об опасности попыток США и НАТО вести долгую «войну на истощение» против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это говорит о безответственности в политическом руководстве современных держав. Политик считает действия западных государств в конфликте на Украине жестокими и недальновидными в том, что касается последствий для всего мира.

«Здесь есть ответственность и с западной стороны, и с российской. Они ни черта не думали о последствиях этого для мира. Европа несет серьезнейшую ответственность, оставаясь под крылом США», — заявил он.

Мухика подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные Западом, сотрясают самые нуждающиеся народы Африки и Ближнего Востока. По его словам, на рынке пшеницы примерно восемь процентов приходится на Украину, а 20 процентов — на экспорт из России. Он заявил, что, когда блокируются украинские порты, то вместе с ними в значительной степени блокируются и черноморские порты России, которые необходимы для движения пшеницы в Северную Африку.

24 июня министры иностранных дел стран G7 призвали российскую сторону разблокировать украинские порты для экспорта зерна. По их словам, антироссийские санкции не связаны с продовольственным кризисом в мире. Москва, в свою очередь, отрицает ответственность за последствия этой проблемы и призывает украинскую сторону разминировать ее порты для вывоза зерна.