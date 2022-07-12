Телескоп Джеймса Уэбба снял воду на планете WASP-96b

Телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» показал наличие воды на гигантской экзопланете WASP-96b

Космический орбитальный телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» снял воду в атмосфере гигантской экзопланеты WASP-96b. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

WASP-96b располагается в звездной системе, вращающейся вокруг светила WASP-96, в созвездии Феникса на отдалении более тысячи световых лет от Земли. Эта планета полностью состоит из газа, который разогревается до крайне высоких температур. Первые полученные спектральные данные с «Джеймса Уэбба» показали наличие паров воды в верхних слоях атмосферы объекта, а также существование там облаков и скоплений тумана.

Ранее в НАСА опубликовали первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб». На нем изображено скопление галактик SMACS 0723, находящихся на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет от Земли.