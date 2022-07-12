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Тиктокерша подсказала дешевое и эффективное средство для мытья деревянной утвари

The Sun: следы томатов и паприки можно отмыть с деревянной утвари содой

Кадр: @frommylittlekitchen

Деревянную кухонную утварь не стоит мыть в посудомоечной машине, считает тиктокерша Мелани Лайонелло. На ролик в TikTok с ее способом отмыть с деревянных лопаток следы томатов и паприки обратило внимание издание The Sun.

Австралийская блогерша подсказала, что для мытья деревянных предметов можно использовать дешевое и эффективное средство, которое есть почти на каждой кухне — соду. В качестве примера она продемонстрировала большую деревянную лопатку, кажущуюся чистой, и опустила в стеклянную банку, куда насыпала большую горсть соды и налила только что вскипяченную воду.

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Через пятнадцать минут, показала Мелани, жидкость в банке стала мутной, а ложка — более чистой. «Рекомендую делать так каждые пару месяцев, особенно если вы пользуетесь деревянными лопатками так же часто, как и я. Так вы точно будете знать, что они чистые», — сказала Мелани, добавив, что этот способ помогает вывести пигмент от куркумы, томатов, паприки и масел.

Ранее тиктокерша Каролина Макколи научила подписчиков мыть унитаз пеной для бритья. Макколи описала необычный способ так: сперва надо нанести пену в держатель для ершика, а после обмакнуть его в нее.

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Александра Лисица
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