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Спорт

Губерниев призвал Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с участием Валиевой

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что надеется на открытое расследование дела Валиевой
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Видео доступно на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Губерниев призвал к ответу тренера спортсменки Этери Тутберидзе и весь ее штаб. «Я надеюсь все-таки, что будет проведено какое-то расследование. Что это будет все достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение», — добавил комментатор.

1 июля врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский сделал заявление о ситуации вокруг Валиевой. Он заметил, что фигурное катание — не бодибилдинг, и допинга для фигуристов не существует.

Допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой произошел во время Олимпийских игр 2022 года. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита фигуристки на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в Играх.

Мировая история санкций
Андрей Стрельцов
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