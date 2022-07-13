Политолог оценил вероятность сокращения числа стран ЕС

Политолог Топорнин заявил, что никто из Евросоюза выходить не собирается

Никто из Евросоюза выходить не собирается, туда стоит очередь на вход. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность сокращения числа стран ЕС доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, комментируя решение Европарламента поддержать инициативу Комитета гражданских свобод ЕП о лишении Венгрии денег.

Политолог заявил, что такие споры — нормальная практика внутри Евросоюза.

Претензии к Венгрии

Депутаты Европарламента поддержали инициативу Комитета гражданских свобод ЕП и потребовали лишить Венгрию денег со стороны Евросоюза до момента исполнения решения суда ЕС из-за несоответствия европейским ценностям. Депутаты подчеркнули, что бездействие Еврокомиссии «способствовало окончательному развалу верховенства закона, демократии и основных прав в Венгрии», тем самым осудив ранее принятые решения органа.

«Есть определенные претензии и к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и к [его] партии ["Фидес — Венгерский гражданский союз"] в целом. Считается, что эта партия не дает оппозиции развиваться, что забирает СМИ, что контролирует назначения на различные посты. Но опять-таки выборы проходят, и никто не подвергает их сомнению. Совсем недавно были очередные парламентские выборы. Партия Орбана победила. Никто не поставил под сомнение результаты этих выборов. Значит, все прошло по закону», — отметил Топорнин.

Политолог убежден, что обвинения или претензии в чем-либо среди членов Евросоюза могут быть. К тому же Венгрия ведет отличную от большинства членов ЕС политику по ряду международных вопросов.

Конечно, кому-то в ЕС, может, Венгрия не нравится Николай Топорнин политолог

«Кому-то может не нравиться, что Венгрия заигрывает с Россией, кому-то — что Венгрия имеет свою самостоятельную точку зрения на многие вопросы. Это нормальный политический процесс в Евросоюзе. Странно, что у нас этому придается какой-то налет скандальности», — считает он.

Никто из ЕС выходить не планирует

Николай Топорнин отметил, что, несмотря на все споры, ни одна страна не ставит вопрос о выходе из Европейского союза. Государства в союзе сохраняют и свою конституционную систему, и систему власти, и суверенитет, поэтому такого рода споры и противоречия могут быть, заявил он.

«Но все они решаются более-менее позитивно. К этому надо относиться совершенно нормально, это рабочий процесс, и здесь ничего сверхъестественного не происходит. Всегда находятся решения, которые устраивают всех. Если решение политическим образом не находится, то дело передается на рассмотрение Люксембургского суда. Он уже выносит окончательный вердикт. Его решение обжаловать уже нельзя», — сообщил эксперт.

Евросоюз — это не государство федерального типа, как Россия или как США. ЕС — это союз государств. Николай Топорнин политолог

Прошлые попытки наказать страны ЕС

Политолог напомнил, что ранее в Европейском союзе уже были попытки наказать Венгрию и Польшу за нарушение миграционных правил.

«Они отказывались реализовывать те положения, которые разрабатывались советом ЕС. Однако сегодня об этом никто не помнит. Это не суть какой-то проблемы», — добавил он.

При этом претензии к Польше у стран Евросоюзе остаются, сказал Топорнин. Он отметил, что их, возможно, к Польше даже больше, чем к Венгрии.

«Польша приступила к реформированию своей судебной системы и Верховного суда, пытаясь поставить его в зависимость от исполнительной власти. Это, конечно же, не соответствует никаким стандартам Евросоюза. В документах прописано, что необходимо сохранять независимость и объективность судебной системы. Данное дело находится на рассмотрении суда ЕС в Люксембурге, и только он вправе вынести решение, насколько Польша нарушает правила», — заключил политолог.

Ранее власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики. Соответствующее решение было принято под председательством главы кабмина Виктора Орбана. Оно предполагает внедрение специальных мер, направленных на обеспечение Венгрии необходимым количеством топлива к грядущему отопительному сезону.