В ЛНР заявили о возможной смертной казни белорусских наемников

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Плененным в Донбассе наемникам из Белоруссии, которые воевали на стороне Украины, грозит пожизненный срок или смертная казнь, если они совершали преступления и на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил РИА Новости помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Если наемникам что и светит, то пожизненный срок, а в случае если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там — смертная казнь», — пояснил чиновник.

В начале июля в ЛНР сообщили, что под Лисичанском союзные силы взяли в плен белорусских наемников.

Высшая мера наказания на территории ДНР, как рассказал глава республики Денис Пушилин, приводится в исполнение через расстрел. В ЛНР же смертной казни нет, но возможность ее введения обсуждается с начала июня.