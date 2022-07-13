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Пушилин назвал способ казни иностранных наемников в ДНР

Глава ДНР заявил, что иностранных наемников расстреляют, если их апелляции отклонят

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трое приговоренных к смертной казни иностранных наемников в ДНР будут расстреляны, если суд отклонит поданные ими апелляции. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и приговорил их к смерти. Все осужденные подали апелляцию на приговор.

Донецкий лидер назвал расстрел одобренным способом казни на территории республики. «Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора», — пояснил он.

Ранее Народный совет ДНР отменил действие моратория на смертную казнь, высшая мера наказания снова может приводиться в исполнение в республике. Изменения были внесены в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

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Алевтина Запольская
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