Леброн Джеймс обратился к арестованной в России американской баскетболистке

Леброн Джеймс заявил, что Грайнер стоит задуматься о необходимости возвращения в США

Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью, опубликованном на YouTube-канале UNINTERRUPTED, обратился к арестованной в России баскетболистке Бриттни Грайнер.

Спортсмен посчитал, что Грайнер стоит задуматься, нужно ли ей вообще возвращаться в США. «После всего этого, как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину?» — задался вопросом Джеймс.

7 июля Грайнер в полном объеме признала свою вину в контрабанде наркотических средств. Она объяснила, что не хотела совершать преступление, а наркотики в багаже оказались случайно.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.