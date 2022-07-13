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OneWeb поддержал SpaceX в борьбе с 5G

SpaceNews: OneWeb поддержал SpaceX в борьбе с 5G

Фото: Roscosmos / Reuters

Британский оператор OneWeb поддержал компанию SpaceX в борьбе с использованием наземными сетями 5G частоты 12 гигагерц. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно изданию, в июле OneWeb направил письмо Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов, в котором призвал регулятора отклонить запрос компаний Dish Network и RS Access на использование частоты 12 гигагерц сетями 5G. Британский оператор уверен, что это затруднит использование спутникового широкополосного интернета для значительного числа американских пользователей.

В июне компания SpaceX направила письмо Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов, в котором утверждалось, что развертывание наземных сетей 5G оператором Dish Network может угрожать спутниковой системе Starlink.

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В июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

В том же месяце он заявил, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Иван Потапов
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