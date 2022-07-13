Перечислены последствия остановки транзита российского газа для Украины

Аналитик Юшков заявил, что доходы Украины от транзита российского газа были несущественны

Доходы Украины от транзита российского газа были несущественны, уход этих средств не убьет экономику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что самым неприятным последствием может стать потребность в перераспределении газовых потоков внутри страны.

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может продолжаться и после истечения действующего контракта в 2024 году. Для этого в Европе должен сохраниться спрос на российское топливо, а ГТС должна находиться в рабочем состоянии. Такое развитие событий допустил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Юшков уверен, что даже в случае, если транзит будет установлен, никакие губительные последствия Украину не ждут. Кроме того, с учетом текущих событий, объемы потребления газа внутри страны могут сократиться, в результате чего она станет самодостаточной в этом отношении.

Последствия

«За транзит через Украину "Газпром" платил примерно 1 миллиард 200 миллионов в прошлом году. Часть средств передавалась оператору ГТС Украины, тот брал себе часть денег, чтобы физически прокачивать газ — там ведь тоже есть себестоимость, остальное передавал "Нафтогазу". "Нафтогаз" что-то откладывал себе, в результате бюджету страны доставались только дивиденды от работы "Нафтогаза", — объяснил Юшков. — В результате Украине как государству доставалось гораздо меньше миллиарда долларов, что особой погоды не делает».

Вместе с тем транзит российского газа, по словам аналитика, помогал стране сохранить нормальное газоснабжение собственных регионов, ведь другого импорта там никогда не было. Газ заходил на востоке, где его и оставляли для восточных и центральных регионов. Остальные объемы шли из собственных запасов на западе.

«То есть физически в полной мере газ и не прокачивался. Такая схема снимала необходимость прокладывать маршруты для переброса собственного газа с запада на восток. Без транзита придется придумывать другие пути, — сказал Юшков. — Но мы не знаем, какие регионы будут под контролем Киева через год».

Непонятно, нужно ли будет Киеву снабжать газом восточные регионы. Если нужно — остановка транзита станет проблемой, потому что добытый газ придется перенаправлять, ведь основная добыча идет на западе, страна добывает две трети от необходимого объема. С другой стороны, возможно, в результате текущих событий официальное потребление газа упадет, и Украина станет самодостаточной в этом отношении Игорь Юшков аналитик

Ранее Юшков заявил, что транзит российского газа через территорию Украины может быть остановлен в случае невостребованности в Европе. Он добавил, что на отказ ЕС от российского газа может повлиять и ввод в эксплуатацию новых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США и Катаре.