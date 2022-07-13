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Перечислены последствия остановки транзита российского газа для Украины

Аналитик Юшков заявил, что доходы Украины от транзита российского газа были несущественны

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Доходы Украины от транзита российского газа были несущественны, уход этих средств не убьет экономику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что самым неприятным последствием может стать потребность в перераспределении газовых потоков внутри страны.

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может продолжаться и после истечения действующего контракта в 2024 году. Для этого в Европе должен сохраниться спрос на российское топливо, а ГТС должна находиться в рабочем состоянии. Такое развитие событий допустил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Юшков уверен, что даже в случае, если транзит будет установлен, никакие губительные последствия Украину не ждут. Кроме того, с учетом текущих событий, объемы потребления газа внутри страны могут сократиться, в результате чего она станет самодостаточной в этом отношении.

Последствия

«За транзит через Украину "Газпром" платил примерно 1 миллиард 200 миллионов в прошлом году. Часть средств передавалась оператору ГТС Украины, тот брал себе часть денег, чтобы физически прокачивать газ — там ведь тоже есть себестоимость, остальное передавал "Нафтогазу". "Нафтогаз" что-то откладывал себе, в результате бюджету страны доставались только дивиденды от работы "Нафтогаза", — объяснил Юшков. — В результате Украине как государству доставалось гораздо меньше миллиарда долларов, что особой погоды не делает».

Вместе с тем транзит российского газа, по словам аналитика, помогал стране сохранить нормальное газоснабжение собственных регионов, ведь другого импорта там никогда не было. Газ заходил на востоке, где его и оставляли для восточных и центральных регионов. Остальные объемы шли из собственных запасов на западе.

«То есть физически в полной мере газ и не прокачивался. Такая схема снимала необходимость прокладывать маршруты для переброса собственного газа с запада на восток. Без транзита придется придумывать другие пути, — сказал Юшков. — Но мы не знаем, какие регионы будут под контролем Киева через год».

Непонятно, нужно ли будет Киеву снабжать газом восточные регионы. Если нужно — остановка транзита станет проблемой, потому что добытый газ придется перенаправлять, ведь основная добыча идет на западе, страна добывает две трети от необходимого объема. С другой стороны, возможно, в результате текущих событий официальное потребление газа упадет, и Украина станет самодостаточной в этом отношении

Игорь Юшкованалитик

Ранее Юшков заявил, что транзит российского газа через территорию Украины может быть остановлен в случае невостребованности в Европе. Он добавил, что на отказ ЕС от российского газа может повлиять и ввод в эксплуатацию новых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США и Катаре.

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Наталия Белова
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