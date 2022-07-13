Названо условие остановки транзита российского газа через Украину

Аналитик ФНЭБ Юшков: транзит газа через Украину остановят при невостребованности в ЕС

Транзит газа через территорию Украины может быть остановлен в случае невостребованности российского газа в Европе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что на отказ ЕС от российского газа может повлиять и ввод в эксплуатацию новых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США и Катаре.

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может продолжаться и после истечения действующего контракта в 2024 году. Для этого в Европе должен сохраниться спрос на российское топливо, а ГТС — находиться в рабочем состоянии. Такое развитие событий допустил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Условия сохранения транзита

«На самом деле, сейчас никто точно не может сказать, в каком формате будет осуществляться дальнейшая торговля газом между Россией и Европой, — заметил Юшков. — Нынешний контракт действует до конца 2024 года, будет ли кто-то потом подписывать соглашения, неизвестно. Когда он только подписывался, существовало много альтернативных каналов поставок: это и газопровод "Ямал-Европа", "Северный поток", да и сами украинские системы полноценно прокачивали все заявки "Газпрома"».

Сейчас Украина прокачивает газ только через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", но отказывается через "Сохрановку", потому что она находится на неподконтрольной территории ЛНР Игорь Юшков аналитик

Потребность в украинском транзите, по словам аналитика, сохранялась, пока не появился «Северный поток-2». Но в текущих политических условиях неясно, будут ли вообще европейцы покупать российский газ к 2024 году.

«Я думаю, что российская сторона просто говорит о том, что не имеет принципиальной позиции об отказе от украинского транзита. В целом это повторение кейсов, уже звучавших ранее. Дело в том, что необходимость в прокачке через Украину может просто отпасть. Конечно, у нас есть долгосрочные контракты на поставку в Европу, но в текущих условиях мы понимаем, что другая сторона может разорвать их в один момент. Или сама Россия прекратит поставки. Так что неясно, будут ли поставки по любым маршрутам в принципе», — заключил Юшков.

Востребованность российского газа

Аналитик предположил, что транзит через Украину может оказаться невостребованным из-за того, что европейцы перестанут закупать значимые объемы газа из России. Тогда отпадет потребность не только в украинском маршруте, но даже в «Северном потоке».

«"Ямал-Европа" уже не работает. Помимо украинского, остаются два маршрута: "Турецкий поток" и "Северный поток". При этом неясно, сделают ли канадцы исключение для российских газовых турбин и продолжат ли ремонтировать турбины "Северного потока". От этого зависит будущая способность газопровода в принципе», — объяснил Юшков.

Заглядывать далеко сейчас очень опрометчиво. Никто не знает, что будет происходит к концу года, что уж до 2024 года Игорь Юшков аналитик

Он также напомнил, что в 2025 году ожидается новая волна ввода в эксплуатацию заводов СПГ в США и Катаре. Европейцы рассчитывают наращивать закупки именно в этом векторе, сокращая зависимость от российского газа.

Желание Европы сократить до минимума и в перспективе полностью отказаться от российского газа возникло на фоне российской спецоперации на Украине. При этом европейские политики опасаются, что Москва может самостоятельно перекрыть поставки в целях повлиять на их позицию по украинскому вопросу.

В настоящее время поставки в Европу ведутся по трем маршрутам, при этом один из них, газопровод «Северный поток», остановлен на профилактику до 21 июля.