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В Госдуме не исключили новых назначений на высокие посты

«Известия»: в Госдуме не исключили новых назначений на ключевые посты в органах власти

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

До пятницы, 15 июля, могут быть оглашены новые имена претендентов на ключевые посты в органах власти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.

Собеседники издания рассказали, что глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров может занять пост председателя Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, однако рассматриваются и другие кандидаты. При этом источники газеты не исключили и другие назначения на высокие посты.

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Так, зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев пояснил, что одной из главных стратегий по развитию экономики сегодня является импортозамещение, поэтому «множества командиров быть не может». По его словам, именно поэтому на пост вице-премьера правительства был предложен глава Минпромторга Денис Мантуров. «Сегодня в политике импортозамещения стоят жесткие задачи. Исключать, что новых перестановок не будет, нельзя», — добавил Шхагошев. Он добавил, что Госдума будет принимать решения, которые необходимы в условиях санкционной экономики и непростых отношений с Западом.

Ранее стало известно, что вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет в ближайшее время в отставку.

До этого во вторник, 12 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. После этого глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера. Палата рассмотрит этот вопрос в ходе внеочередного заседания в пятницу, 15 июля.

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Марина Совина
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