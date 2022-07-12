Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

РБК: вице-премьер России Юрий Борисов в ближайшее время уйдет в отставку

Вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет в ближайшее время в отставку. Об этом узнал РБК от нескольких источников, знакомых с обсуждением вопроса.

Информацию о том, что Борисов покинет свой пост, изданию также подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), федеральный чиновник и экс-чиновник правительства.

Источник из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».

Юрий Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. С 2004 по 2008 год работал в Федеральном агентстве по промышленности в должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, а также был замглавы ведомства.

С июля 2008 года по март 2011-го Борисов работал заместителем Министра промышленности и торговли России, с 2012-го — заместителем главы Минобороны России. Пост заместителя главы Правительства занимает с 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Теперь у председателя правительства России будет 11 заместителей вместо 10. Документ вступает в силу с момента его подписания.

После этого глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для утверждения на должности вице-премьера. Палата рассмотрит этот вопрос в ходе внеочередного заседания в пятницу, 15 июля.