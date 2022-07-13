Пользователи Twitter в США признали правоту Путина после слов экс-советника Трампа Болтона

Американские пользователи социальной сети Twitter признали правоту российского президента Владимира Путина после слов экс-советника лидера США Дональда Трампа Джона Болтона.

«Понимал ли Джон Болтон, что он только что публично признал, что США совершают перевороты по всему миру, как всегда говорил Путин?» — задался вопросом политический активист из США Джек Пособец.

Пользователь с никнеймом @BrassBasement заявил, что экс-советник Трампа раскрыл правду о том, «какой злой стала Америка», и о том, что претензии российского президента к Вашингтону верны.

По мнению комментатора @Sanderyolo878, американские элиты опаснее для всего мира, чем российские. «Черт возьми, теперь мы должны сказать, что Путин был прав», — резюмировал @emuhunt.

Бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что он принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом. По его словам, противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей. Политик отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявлений, подобных признанию бывшего советника Болтона в планировании государственных переворотов за рубежом, раньше от госчиновников не звучало. По ее словам, это требует реакции и разбора.