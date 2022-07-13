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МИД России оценил признание экс-советника Трампа о планировании госпереворотов

Захарова о признании Болтона в подготовке госпереворотов: это требует реакции и разбора

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Заявлений, подобных признанию бывшего советника экс-президента США Джона Болтона в планировании государственных переворотов за рубежом, раньше от госчиновников не звучало, это требует реакции и разбора. Так слова американского политика оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова передает РИА Новости.

Дипломат обратила внимание, что признание Болтона было «не о поддержке как они раньше говорили "демократических сил", не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее». «Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что это «это требует, конечно, реакции» и «дальнейшего разбора», поскольку «важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот», — заключила дипломат.

Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что он принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом. По его словам, противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей. Политик отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот».

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Марина Совина
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