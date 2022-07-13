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Верховный суд отказался рассматривать жалобу убившего лося Рашкина

«Ъ»: адвокат Сердюков сообщил об отказе Верховного суда рассматривать жалобу Рашкина
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин. Фото: Вадим Федотов / РИА Новости

Верховный суд (ВС) отказался рассматривать иск убившего лося экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который оспаривал постановление Думы о лишении его мандата, принятое после вступления в силу приговора по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката политика Кирилла Сердюкова.

В своей жалобе Рашкин заявлял, что решение о лишении его депутатских полномочий носило выраженный политический характер и не соответствовало интересам большинства избирателей. В отказном определении суда за подписью судьи Аллы Назаровой говорится, что заявление должен рассматривать Конституционный суд (КС), поскольку Рашкин оспаривает принятое Думой решение из-за несоответствия положений закона о статусе депутата Госдумы Конституции. То есть фактически он оспаривает сам закон, что является предметом юрисдикции КС.

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В отказном определении поясняется, что Верховный суд уполномочен проверять основания и порядок принятия спорного решения, полномочия соответствующего органа и не нарушает ли оно права, свободы и законные интересы истца. По мнению Назаровой, в иске Рашкина нет сведений о подобных противоречиях, а поэтому его административное исковое заявление подлежит «оставлению без движения».

Адвокат Сердюков затруднился прокомментировать решение Верховного суда. Он напомнил, что Рашкин уже обращался в КС, и из ответа оттуда следовало прямо противоположное: для принятия жалобы к производству к ней необходимо приложить решение, подтверждающее применение спорного акта судом при разрешении конкретного дела и исчерпание всех внутригосударственных средств судебной защиты.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

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Марина Совина
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