Убивший лося Рашкин обжалует лишение мандата в Конституционном суде

Бывший депутат Госдумы Рашкин обжалует лишение полномочий в Конституционном суде

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, убивший лося и приговоренный к условному сроку по делу о незаконной охоте, обжалует лишение мандата в Конституционном суде России. Об этом сообщил его адвокат Кирилл Сердюков, его слова цитируют «Известия».

Рашкин направил жалобу на порядок досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата нижней палаты парламента. 25 мая его досрочно лишили мандата. За принятие решения проголосовали 337 человек, против — 58. Еще 14 депутатов воздержались.

Соответствующий проект постановления был внесен комиссией Госдумы по мандатным вопросам 24 мая, он основан на вступлении в законную силу обвинительного приговора.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.