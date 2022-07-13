Раскрыты детали нового контракта Семака с «Зенитом»

Тренер Сергей Семак подписал новый контракт с петербургским «Зенитом» на три года

Футбольный тренер Сергей Семак подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». Детали соглашения раскрыла пресс-служба клуба в Telegram-канале.

По информации сине-бело-голубых, контракт рассчитан на три года, то есть будет действовать до лета 2025-го.

16 июня сообщалось, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не стал ставить Семака на первое место в списке лучших наставников по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Лучшим тренером вратарь назвал родного брата Александра Кержакова, который возглавлял «Нижний Новгород» и занял с ним 11-е место в чемпионате.

Семак возглавляет петербургский клуб с июня 2018 года. Он четырежды приводил команду к победе в чемпионате страны, дважды выигрывал с ней национальный Суперкубок и один раз — Кубок.