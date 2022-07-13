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Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова сообщила, что стала бабушкой
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова стала бабушкой. В посте, опубликованном в Telegram, она сообщила, что у ее дочери Ксении и зятя Максима родилась дочь.

«Долгие месяцы в ожидании подошли к концу! Теперь я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям — Ксении и Максиму — за наше сокровище и за драгоценный подарок», — написала Сябитова.

Телеведущая также поблагодарила врачей, которые принимали роды у ее дочери, за профессионализм.

Ранее Сябитова высказалась об отношении современной молодежи к институту брака. Сваха осудила молодых людей за нежелание создавать семью, а также заявила, что в этом виновато ее поколение.

Перед этим ведущая «Давай поженимся!» назвала правила успешного знакомства. В частности, сваха посоветовала женщинам, которые находятся в поисках партнера, подготовиться к эпизодическим неудачам при встречах с мужчинами.

Роза Сябитова была дважды замужем. Первым мужем телеведущей был Михаил Сябитов. В браке у пары родились двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Вторым мужем свахи стал участник программы «Давай поженимся!» Юрий Андреев. Они прожили вместе три года.

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Евгения Наумова
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