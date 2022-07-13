Депутат Николай Валуев о смене спортивного гражданства: в России не прощают предательства

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предательстве меняющих гражданство российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Будет ли в их жизни итоговая завоеванная олимпийская медаль сладкой? Не придется ли коротать жизнь в забвении на чужбине? Потому что в России не прощают предательства. Такой у нас менталитет, так нас растят со двора», — заявил Валуев. Он подчеркнул, что российские атлеты будут выступать под флагами других стран из-за санкций международных федераций.

Ранее руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович заявила, что страна не может запретить атлетам менять спортивное гражданство, если у них есть на это причины. При этом она заметила, что вернуть прежнее спортивное гражданство в случае перехода под флаг другого государства может быть затруднительно.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.