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Спорт

Валуев высказался о предательстве меняющих гражданство российских спортсменов

Депутат Николай Валуев о смене спортивного гражданства: в России не прощают предательства
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предательстве меняющих гражданство российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Будет ли в их жизни итоговая завоеванная олимпийская медаль сладкой? Не придется ли коротать жизнь в забвении на чужбине? Потому что в России не прощают предательства. Такой у нас менталитет, так нас растят со двора», — заявил Валуев. Он подчеркнул, что российские атлеты будут выступать под флагами других стран из-за санкций международных федераций.

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Ранее руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович заявила, что страна не может запретить атлетам менять спортивное гражданство, если у них есть на это причины. При этом она заметила, что вернуть прежнее спортивное гражданство в случае перехода под флаг другого государства может быть затруднительно.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Мировая история санкций
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Анастасия Борисова
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