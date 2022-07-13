Зеленский попросил кабмин рассмотреть запрет очного обучения на время боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру республики Денису Шмыгалю с просьбой проработать петицию жителей страны о запрете очного образования во всех учебных заведениях страны до окончания военного положения, сообщает РИА Новости.

Петицию подали в начале июня, она собрала более 26 тысяч подписей, в то время как требовалось 25 тысяч.

«Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения», — заявил Зеленский. При этом глава государства отметил, что согласно закону Украины «Об образовании» каждое образовательное учреждение имеет автономность в широком круге вопросов, в том числе в организационных.

Ранее первый замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал, что на Украине решили убрать из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир». «Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы», — заявил Витренко.