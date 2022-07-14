Главный тренер «Аталанты» высказался о будущем Миранчука в команде

Главный тренер «Аталанты» Гасперини допустил, что Миранчука могут выставить на трансфер

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини допустил, что российский полузащитник Алексей Миранчук может быть выставлен на трансфер. Высказывание специалиста приводит Tuttomercatoweb.

Рассуждая о будущем футболиста, итальянец добавил, что клуб может также постараться продать словенца Йосипа Иличича и голландца Сама Ламмерса. «На данном этапе я должен думать о том, какой будет команда. Сейчас мы должны начать укреплять состав», — добавил Гасперини.

29 июня стало известно, что «Аталанта» прекратила выплаты московскому «Локомотиву» за переход Миранчука. Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где железнодорожники открыли счет.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.