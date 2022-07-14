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Главный тренер «Аталанты» высказался о будущем Миранчука в команде

Главный тренер «Аталанты» Гасперини допустил, что Миранчука могут выставить на трансфер
Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини. Фото: Paolo Magni / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини допустил, что российский полузащитник Алексей Миранчук может быть выставлен на трансфер. Высказывание специалиста приводит Tuttomercatoweb.

Рассуждая о будущем футболиста, итальянец добавил, что клуб может также постараться продать словенца Йосипа Иличича и голландца Сама Ламмерса. «На данном этапе я должен думать о том, какой будет команда. Сейчас мы должны начать укреплять состав», — добавил Гасперини.

29 июня стало известно, что «Аталанта» прекратила выплаты московскому «Локомотиву» за переход Миранчука. Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где железнодорожники открыли счет.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

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