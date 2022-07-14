Сознавшийся в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве попал на видео

Мужчина сознался в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве, СКР показал видео с ним

Следователи предъявили обвинение 46-летнему уроженцу Ульяновской области в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчине также вменяется незаконный оборот оружия. В ходе допроса он сознался в преступлении, заявив, что мотивом убийства было его желание завладеть деньгами офиса микрозаймов. Мужчина брал там кредит в 30 тысяч рублей, но не смог его погасить.

СКР показал видео с ним.

На кадрах видно, как правоохранители ведут мужчину. Он говорит, что признает вину и раскаивается.

В квартире обвиняемого силовики нашли оружие, из которого была застрелена сотрудница офиса, и рюкзак, где оно переносилось. Telegram-канал «112» опубликовал видео с сознавшимся в убийстве.

Мужчину привезли на место преступления для проверки показаний.

По данным следствия, вечером 10 июля мужчина пришел в офис микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил несколько раз в 51-летнюю сотрудницу. Она скончалась на месте, ее тело было обнаружено утром следующего дня. Мужчину задержали 13 июля в подмосковной Балашихе.