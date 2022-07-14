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Спорт

Тутберидзе ответила на критику американского журналиста фразой «позор тебе»

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что у американского журналиста Дейва Лиза нет совести
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) ответила на критику американского журналиста Дейва Лиза фразой «позор тебе».

«У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Позор тебе», — написала Тутберидзе. Она заявила, что высказывания журналиста унижают окружающих.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

В группу Тутберидзе, в частности, входят олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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