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Губерниев рассказал о примирении с Бузовой

Дмитрий Губерниев рассказал, что помириться с Ольгой Бузовой ему помогла Тина Канделаки
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что помириться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ему помогла медиаменеджер Тина Канделаки. О том, как завершился конфликт с артисткой, он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, вышедшем на YouTube.

«Канделаки благодарен, потому что она выступила триггером. Хотя я и сам предпринимал попытки замириться пораньше. Но она [Бузова] очень сильно обиделась», — рассказал журналист. По словам Губерниева, их отношения в итоге наладились: Бузова даже позвала его на концерт, но журналист не смог пойти, поскольку работал в этот день.

«Я, может быть, там погорячился в какой-то момент, но в прямом эфире все-таки нужно удар держать. Это касается и меня, и Бузовой, и вас, и всех остальных», — отметил телеведущий. Он также напомнил, что извинился перед певицей за свой поступок. «Я наступил на горло собственной песне. Повинную голову меч не сечет. Будем считать, что я был неправ», — добавил Губерниев.

В 2021 году Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос о футболе, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Этот вопрос расстроил Бузову. Затем спортивный журналист попросил прощения у певицы и добавил, что он не ставил перед собой цель обидеть артистку.

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Денис Савосин
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