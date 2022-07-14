Сбой в работе Twitter объяснили

Аналитик Ульянов связал сбой в работе Twitter с техническими неполадками

Проблемы в работе Twitter по всему миру вряд ли имеют искусственное происхождение. Такие сбои происходят у любой высокотехнологичной компании, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он рассказал, какими последствиями это может обернуться для корпорации.

Причины сбоя

На проблемы с доступом к социальной сети стали жаловаться пользователи со всего мира. Сервис Downdetector зафиксировал более 54 тысяч сообщений об ошибках. По мнению Владимира Ульянова, за этим вряд ли стоят злоумышленники.

Что именно там произошло, сказать сложно. Но учитывая, что это массово и наблюдается в разных странах, не склонен думать, что это хакерские атаки. Скорее всего, это технический сбой без злого умысла третьей стороны Владимир Ульянов руководитель аналитического центра компании Zecurion

«Технический сбой — это то, что может происходить в любой компании, в любой информационной технической системе. Периодически у всех бывают сложности, даже у крупнейших компаний. Сама по себе экосистема современных высокотехнологичных продуктов предполагает, что сбои так или иначе возможны. Делать какой-то меганадежный продукт слишком дорого. Закладывались, конечно, определенные нормативы и избыточные нагрузки, но не все могут предусмотреть», — объяснил он.

Последствия для компании

Такой сбой не может пройти бесследно для компании. Это отразится, в первую очередь, на ее доходах, поскольку инвесторы будут меньше доверять ее безопасности, утверждает аналитик.

«Прежде всего произойдет потеря капитализации. Для компании, которая торгует на бирже, обычно от таких массовых сбоев есть эффект. Это явно отражается на стоимости акций. Тем более у Twitter в последнее время не очень хорошо с динамикой стоимости акций, а это может стать одним из факторов, который понизит цену. Масштаб потерь будет зависеть от продолжительности и последствий сбоя. Если быстро все восстановят, то после одного-двух торговых дней о таком забывается. Если это что-то более серьезное, например, после сбоя выяснится, что что-то не смогли наладить или произошла утечка данных, то и последствия для бизнеса будут более серьезными», — заключил Владимир Ульянов.

О проблемах стало известно 14 июля. У 62 процентов пользователей появились проблемы с приложением, у 30 — с доступом к сайту, еще 8 процентов пожаловались на перебои с подключением к серверу.

При этом на официальном портале соцсети Twitter Status говорится, что в настоящее время проблема решается.