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Экономика

Акции Twitter упали после отказа Маска от его покупки

Акции Twitter упали на 8% после отказа Илона Маска от его покупки

Фото: Sattalat Phukkum / Shutterstock

Акции Twitter упали 11 июля в ходе торгов на бирже Nasdaq — в нижней точке падение составило 7,9 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 33,9 доллара, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 17:34 по московскому времени стоимость бумаг несколько скорректировалась — до 34,17 (минус 7,2 процента). Акции техногиганта перешли к снижению после сообщений об отказе Илона Маска от покупки компании 9 июля.

Юристы миллиардера заявили, что Twitter отказался отвечать на запросы по количеству фейковых аккаунтов в соцсети, что имеет «основополагающее значение для эффективности бизнеса», писал Reuters. После этого председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена завершить сделку по «ранее оглашенной сумме» в 44 миллиарда долларов и для этого собирается подать в суд на Маска.

TWTR Котировки акций от TradingView

Он выразил уверенность в том, что соцсеть одержит победу в судебном процессе. Если сделка не состоится, Маску предстоит выплатить компании 1 миллиард долларов. О намерении бизнесмена купить Twitter стало известно в апреле. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов. 

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Софья Ермакова
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