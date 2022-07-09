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Маск решил не покупать Twitter

Илон Маск отказался от покупки соцсети Twitter

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Об этом сообщает CNBC.

Бизнесмен направил главному юристу компании письмо, в котором уведомил о расторжении сделки. Он объяснил, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию.

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Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов. По ранее заключенному соглашению, в случае отказа от сделки Маск обязан выплатить Twitter миллиард долларов.

Причины отказа от покупки

В письме, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам, адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства». Маск хотел выяснить, насколько правдивы утверждения, что около пяти процентов монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) являются спам-аккаунтами.

Иногда Twitter игнорировал запросы, иногда он отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными. А иногда заявлял, будто исполнил требование, предоставляя при этом неполную или непригодную для использования информацию

Майк Ринглерадвокат Skadden Arps

По его утверждению, все признаки указывают на то, что некоторые из публичных раскрытий Twitter относительно mDAU либо ложны, либо существенно вводят в заблуждение, резюмировал Ринглер.

Twitter не согласился с разрывом сделки

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена завершить сделку. Компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения.

TWTR Котировки акций от TradingView

«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском», — указал Тейлор. Он также выразил уверенность, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.

После объявления Маска о разрыве сделки акции Twitter упали примерно на шесть процентов.

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27 мая владельцы акций Twitter решили подать в суд на Илона Маска и компанию. Они полагают, что «хаотичный» ход сделки по продаже соцсети миллиардеру обернулся падением акций Twitter. Коллективный иск был подан в Калифорнии. Инвесторы обвиняют Маска в нарушении корпоративных законов штата и в манипуляции фондовым рынком. С начала сделки акции Twitter рухнули на 12 процентов, а акции Tesla — на 28 процентов. Инвесторы утверждают, что миллиардер получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о планах войти в состав совета директоров компании.

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Марина Совина
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