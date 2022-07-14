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Ушедшая в отставку Каллас собралась вновь стать премьером Эстонии

Ушедшая в отставку Каллас заявила о готовности возглавить новое правительство Эстонии

Фото: Johanna Geron / AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ушедшая в отставку, заявила о готовности вновь возглавить правительство страны. Об этом сообщается на сайте правительства государства.

Стало известно, что Каллас предложила созвать внеочередное заседание парламента в пятницу, 15 июля, на котором она выступит с просьбой предоставить ей мандат для создания новой правительственной коалиции. Отмечается, что Каллас собралась включить в коалицию Реформистскую партию, Социал-демократическую и партию Isamaa.

«Я благодарна министрам, с которыми мы руководили страной в течение полутора лет. Эстония была в хороших руках», — заявила политик.

Ранее премьер официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственном желанию. Вместе с ней в отставку уйдет все эстонское правительство.

8 июля стало известно, что Каллас решила покинуть свою должность. «Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — заявила она.

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Анастасия Заикина
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