Захарова упрекнула Запад в нежелании увидеть признаки нацизма на Украине

Представитель МИД России Захарова упрекнула Запад в нежелании увидеть нацизм на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «туповатыми смешками на задней парте» нежелание западных стран видеть неонацизм на Украине. Нацистское приветствие от президента Украины Владимира Зеленского — не обязательное условие наличия этой радикальной идеологии, заявила она во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Многие считают, что раз Зеленский не зигует, то никакого неонацизма там нет. Это такая логика абсолютного непонимания ни исторического процесса, ни современного развития событий. Это такие туповатые смешки на задней парте, когда урок не слышат, домашнее задание не готовят, но всегда есть возможность посмеяться над теми, кто обсуждает серьезные проблемы», — сказала она.

Захарова упрекнула в неонацизме и самих европейцев. «Участие в погромах, осквернение могил по национальному признаку, осквернение мест культа и так далее. Мы придумали разве это все? Но в принципе можно продолжать смеяться и дальше», — заявила официальный представитель МИД.

Ранее об опасности украинского неонацизма для Европы предупреждал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Накануне Дня Победы Зеленский обратился к украинцам и призвал их не забывать, что нацизм — абсолютное зло, и осудил всех, кто его поддерживает.