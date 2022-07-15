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Спорт

Российский хоккеист описал жизнь в США фразой «есть опасненькие районы»

Российский хоккеист Алтыбармакян заявил, что в американском Рокфорде есть опасные районы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Андрей Алтыбармакян описал жизнь в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Рокфорд — обычный городок с невысокой однотипной застройкой. Место скучное, более пенсионерское. При этом есть опасненькие районы, где стреляют по ночам. Постоянно туда-сюда носятся машины с мигалками», — рассказал 23-летний хоккеист. Он подчеркнул, что скучал по Петербургу и Сочи, и был рад вернуться туда.

Алтыбармакян является воспитанником петербургского СКА. С 2020-го по 2022-й он выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». С этого сезона форвард играет за «Сочи».

13 июля двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук назвала причину переезда в США. Спортсменка заявила, что уехала из-за лучших условий работы.

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