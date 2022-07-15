Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе в Новошахтинске ребенка

Прокуратура: раненый при стрельбе в Новошахтинке ребенок находится в тяжелом состоянии

Ребенок, пострадавший во время стрельбы в квартире в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

«Малолетняя девочка с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за ее жизнь», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых — мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины — погибли от огнестрельных ранений. Ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева, по факту массового убийства в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

