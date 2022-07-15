Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Путин наградил журналиста Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил журналиста и телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что госнаграда была присуждена Соловьеву «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

В апреле сообщалось, что ФСБ задержала группу неонацистов, которые готовили по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) убийство Соловьева. На допросе задержанные дали признательные показания и заявили, что после выполнения задания планировали скрыться за границей. Сам журналист позднее поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня».

Владимир Соловьев — известный российский журналист. Является ведущим программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».