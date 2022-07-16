Российская баскетболистка сделала заявление о деле арестованной в России Грайнер

Баскетболистка УГМК Евгения Белякова поддержала арестованную в России Бриттни Грайнер

Капитан екатеринбургского женского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова сделала заявление о деле арестованной в России по обвинению в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер. Ее слова приводит РИА Новости.

«Бриттни была всегда очень хорошей сокомандницей, поэтому наша роль здесь, прежде всего, поддержать ее и быть рядом в такие моменты. Мы очень скучаем по ней, скучаем по ее энергетике», — рассказала спортсменка. Она подчеркнула, что была рада увидеть Грайнер, и выразила надежду, что процесс будет вскоре закончен.

14 июля стало известно, что Грайнер не продолжит карьеру в УГМК. Контракт спортсменки истек, пока шло следствие.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Спортсменка в полном объеме признала свою вину.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.