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Украинская теннисистка объяснила радость из-за отстранения россиян

Украинская теннисистка Людмила Киченок поддержала отстранение россиян от Уимблдона-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

Украинская теннисистка Людмила Киченок объяснила радость из-за отстранения российских соперников на Уимблдоне 2022 года. Ее слова приводит «Суспільне Спорт».

Спортсменка заявила, что многие иностранные теннисисты не понимают, что происходит в мире, и поддержала наложенные на россиян санкции. «Я надеюсь, что ситуация изменится и в ближайшее время будут приняты ответные меры. Что касается спортсменов, не поддерживающих отстранение россиян, я бы посоветовала им следить за новостями», — подчеркнула она.

Киченок занимает 16-е место в парном разряде рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету шесть побед на турнирах организации.

Спортсмены из Белоруссии и России не были допущены до Уимблдона в 2022 году. Тогда же в WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.

Чемпионами Уимблдона-2022 в одиночном разряде стали серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Анастасия Борисова
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