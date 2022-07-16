Украинский футболист-чемпион выступил в защиту российских спортсменов

Экс-футболист киевского «Динамо» Леоненко заявил, что спортсмены в России ничего не решают

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко в интервью YouTube-каналу SportArena выступил в защиту российских спортсменов.

«Российские спортсмены не то что не виноваты, они ничего не могут сделать. Что на них кричать? Не говорят и не говорят. Спортсмены ничего не решают, толку их судить», — заявил экс-футболист. Он подчеркнул, что российские спортсмены и так пострадали, так как не могут выступать на международной арене.

Леоненко является четырехкратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Также вместе с командой он дважды выигрывал Кубок страны.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Национальная команда не смогла сыграть в квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре и в Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.