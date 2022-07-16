Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
15:00 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Локомотив М
Завтра
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Динамо М
Завтра
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Спорт

Украинский футболист-чемпион выступил в защиту российских спортсменов

Экс-футболист киевского «Динамо» Леоненко заявил, что спортсмены в России ничего не решают

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко в интервью YouTube-каналу SportArena выступил в защиту российских спортсменов.

«Российские спортсмены не то что не виноваты, они ничего не могут сделать. Что на них кричать? Не говорят и не говорят. Спортсмены ничего не решают, толку их судить», — заявил экс-футболист. Он подчеркнул, что российские спортсмены и так пострадали, так как не могут выступать на международной арене.

Леоненко является четырехкратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Также вместе с командой он дважды выигрывал Кубок страны.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Национальная команда не смогла сыграть в квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре и в Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине
Стало известно о зависимости Байдена от таблеток для усиления функций мозга
Сербия определилась с позицией нового правительства по России
Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие
Стало известно о страхе клуба НХЛ обратиться к призванному в армию Федотову
Украинские войска обстреляли химзавод в Горловке
В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий
В Британии рассказали о консенсусе среди кандидатов на пост премьер-министра
Рогозин описал сборку межпланетной станции
В Госдуме заявили о важности полной перестройки экономики России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.