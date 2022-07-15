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Спорт

CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков

CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на отстранение от еврокубков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Апелляции клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на отстранение от еврокубков были отклонены. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

О решении CAS стало известно в пятницу, 15 июля. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.

Кроме того, CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборных от международных турниров.

Российский футбол столкнулся с изоляцией из-за решений ФИФА и УЕФА. Спортивные организации исключили отечественные сборные и клубы. В частности, московский «Спартак», несмотря на выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2021/2022, не смог продолжить участие в розыгрыше.

Помимо санкций против клубов и национальных команд, УЕФА также лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающий матч главного еврокубка прошел в Париже.

Мировая история санкций
Андрей Стрельцов
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