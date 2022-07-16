Появилось видео с места расстрела семьи в Ростовской области

СК опубликовал видео с места расстрела семьи в Новошахтинске Ростовской области

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места расстрела семьи из пяти человек в городе Новошахтинск Ростовской области. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

В ролике запечатлен двор дома, где произошло убийство. На кадрах видно, как сотрудники полиции и СК работают на месте преступления. В частности, они изучают улики у порога.

О расстреле семьи в одной из квартир Новошахтинска стало известно 15 июля. Сообщалось, что убийцы ворвались в дом с ружьем и открыли огонь. В результате мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины погибли на месте. Девочка с огнестрельным ранением шеи была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.