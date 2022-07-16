Журналистка назвала состав женской сборной Англии «слишком белым»

Журналистка «Би-би-си» Барбор осудила сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток

Журналистка «Би-би-си» Эйлид Барбор в репортаже с женского чемпионата Европы 2022 года осудила сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток. Ее слова приводит New York Post.

«Все стартовые 11 человек и пять вышедших на замену футболисток были слишком белыми, и это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной», — заявила Барбор. При этом она поздравила команду с выходом в четвертьфинал турнира.

11 июля сборная Англии разгромила команду Норвегии со счетом 8:0. Победа стала самой крупной в истории чемпионатов Европы по футболу, включая мужской. В составе англичанок на турнире есть три темнокожих футболистки — Джесс Картер, Деми Стоукс и Никита Пэррис, однако они не принимали участия в матче с норвежками.

19 июня форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд подал в суд на египетского фаната за оскорбления в соцсетях. Адвокат болельщика заявил, что футболист обвиняет его клиента в расизме, травле и угрозах.