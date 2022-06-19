Футболист «Манчестер Юнайтед» подал в суд на фаната за расистские оскорбления

Форвард МЮ Рэшфорд подал в суд на египетского фаната за расистские оскорбления в соцсетях

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд подал в суд на египетского фаната за оскорбления в соцсетях. Об этом сообщает издание OnTime Sports в Twitter.

Адвокат болельщика заявил, что футболист обвиняет его клиента в расизме, травле и угрозах. Игрок нанял десять юристов для отстаивания своих интересов.

Отмечается, что спортсмен потребовал временную компенсацию в размере 15 тысяч фунтов стерлингов. Заседание суда состоится в Египте 7 июля.

В конце марта суд в Великобритании приговорил 19-летнего болельщика Джастина Ли Прайса к шести неделям тюрьмы за оскорбление Рэшфорда в соцсетях. Фанат признал вину.

В сезоне 2021/2022 24-летний футболист провел 32 матча во всех турнирах. Он отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.