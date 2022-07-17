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Спорт

Слуцкий прокомментировал тренировки Дзюбы в «Рубине»

Леонид Слуцкий отметил, что Артем Дзюба положительно влияет на футболистов «Рубина»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал тренировки бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в команде. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport24.

54-летний специалист подчеркнул, что Дзюба положительно влияет на футболистов казанского клуба. «Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все — и молодые, и опытные», — подчеркнул Слуцкий.

Слуцкий отметил, что не общался с Дзюбой относительно возможных выступлений форварда за «Рубин». Ранее стало известно, что поиском клуба для нападающего займется агент тренера казанцев.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Николай Костюков
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