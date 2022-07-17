Агент Леонида Слуцкого займется трудоустройством Дзюбы

Агент тренера «Рубина» Леонида Слуцкого будет искать клуб для Артема Дзюбы

Трудоустройством бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы займется агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Эмиле — представитель лондонского агентства CAA Base. Он также представляет интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова. Именно по этой причине 33-летний Дзюба прибыл в расположение казанского клуба. Футболист будет поддерживать форму под руководством Слуцкого.

Дзюба покинул «Зенит» в мае. После этого сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Галатасарая».

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».