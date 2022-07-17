Глава IBU отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке

Глава IBU Далин выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Малиновского

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на гибель биатлониста Игоря Малиновского, который разбился на вертолете на Камчатке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«IBU и биатлонная семья сожалеют о потере Игоря Малиновского. Наши мысли и соболезнования его семье и близким друзьям», — заявил Далин. Он также напомнил, что россиянин был чемпионом мира среди юниоров и выступал в Кубке мира.

Ранее 17 июля стало известно, что пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Воздушным судном управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. С аналогичными санкциями столкнулись и представители других видов спорта.