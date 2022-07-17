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Спорт

Глава IBU отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке

Глава IBU Далин выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Малиновского

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на гибель биатлониста Игоря Малиновского, который разбился на вертолете на Камчатке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«IBU и биатлонная семья сожалеют о потере Игоря Малиновского. Наши мысли и соболезнования его семье и близким друзьям», — заявил Далин. Он также напомнил, что россиянин был чемпионом мира среди юниоров и выступал в Кубке мира.

Ранее 17 июля стало известно, что пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Воздушным судном управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. С аналогичными санкциями столкнулись и представители других видов спорта.

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Алексей Гусев
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