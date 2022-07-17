Тина Канделаки порадовалась отставке генпрокурора Украины

Канделаки оценила отставку генпрокурора Украины словами «пережила тех, кто мне угрожал»

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки в своем Telegram-канале отреагировала на отставку украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой.

«Вот я и пережила тех, кто мне угрожал. А это я еще и не начинала», — порадовалась она.

Ранее суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. При этом сама телеведущая назвала обвинения генпрокурора Украины в свой адрес необоснованными.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он пояснил, что это решение связано с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств.