Владелец «Миннесоты» рассказал о переживаниях из-за Капризова

Владелец «Миннесоты» Крэйг Липольд рассказал, что переживает из-за Кирилла Капризова

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Липольд высказался о ситуации с российским форвардом Кириллом Капризовым, который не смог въехать в США. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Функционер подчеркнул, что переживает по этому поводу. «Пока он не вернется в США, я буду немного нервничать. Никаких проблем не ожидаем и надеемся, что их не будет», — заявил Липольд.

13 июля стало известно, что Капризов находится в Германии. По словам агента Шуми Бабаева, там он в течение нескольких недель будет проходить реабилитацию после перенесенной операции.

9 июля стало известно, что Капризову отказали во въезде в США. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ.