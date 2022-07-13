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Стала известна страна пребывания не сумевшего въехать в США Капризова

Агент Шуми Бабаев заявил, что хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов находится в Германии

Фото: Brad Rempel-USA TODAY Sports / Reuters

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов находится в Германии. Страна пребывания спортсмена стала известна агенту Шуми Бабаеву, его цитирует «Матч ТВ».

По словам агента, Капризов перенес операцию 10 дней назад, а теперь проходит реабилитацию. «Это займет около 2-3 недель», — подчеркнул Бабаев. После этого спортсмен, не сумевший въехать в США ранее, должен все-таки отправиться в страну для занятий с местными докторами и подготовки к сезону.

Агент заверил, что у Капризова нет проблем с военкоматом в России. «Он студент, у него есть отсрочка от армии, у него есть справка, позволяющая не служить. Он ничего не нарушал», — заявил Бабаев.

11 июля сообщалось, что 25-летний форвард находится в Москве. Уточнялось, что Капризов не объявлен в розыск.

9 июля стало известно, что Капризову отказали во въезде в США. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ.

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.

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