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Спорт

Стало известно местонахождение не сумевшего въехать в США Капризова

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов находится в России

Фото: Brad Rempel-USA TODAY Sports / Reuters

Стало известно местонахождение российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

25-летний форвард находится на территории России, в Москве. Вопреки слухам, Капризов не объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что нападающий ждет оформления американской рабочей визы, которая позволит ему вернуться в США.

О проблемах с въездом Капризова в США стало известно 9 июля. Форвард предпринял попытку попасть в США через Дубай и одну из стран Карибского бассейна. В Россию Капризов вернулся, в частности, чтобы урегулировать вопросы с военкоматом. Представители игрока должны были предоставить справку об обучении для оформления отсрочки.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.

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