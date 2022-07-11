Стало известно местонахождение не сумевшего въехать в США Капризова
Стало известно местонахождение российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова. Об этом сообщает «Матч ТВ».
25-летний форвард находится на территории России, в Москве. Вопреки слухам, Капризов не объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что нападающий ждет оформления американской рабочей визы, которая позволит ему вернуться в США.
О проблемах с въездом Капризова в США стало известно 9 июля. Форвард предпринял попытку попасть в США через Дубай и одну из стран Карибского бассейна. В Россию Капризов вернулся, в частности, чтобы урегулировать вопросы с военкоматом. Представители игрока должны были предоставить справку об обучении для оформления отсрочки.
Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.